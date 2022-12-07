النزاهة : صدور حكم غيابي بالحبس بحق مدير المصرف الزراعيِّ

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ يقضي بالحبس الشديد بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ، لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت المستقلة، أن “محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ”.

وأوضح البيان، أن “المتهم قام باستبدال القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، دون استحصال مُوافقة مجلس إدارة المصرف”.

وأشار إلى أن “بعد اطلاع محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة أعلنت في العشرين من حزيران الماضي صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ، على خلفيَّة قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ دون مُوافقة مجلس الإدارة.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

بلاسخارت : السيستاني يؤكد على التعايش السلمي في العراق

اخبار الاردن

الصفدي : عمّان ستحتضن قمة ثلاثية بين الأردن والعراق ومصر

اخبار العراق

رئيس الجمهورية يصل الى البصرة برفقة وفد وزاري وبرلماني كبير

اخبار العراق

خبير يحصي مجموع استيرادات وصادرات العراق من المشتقات النفطية

اخبار العراق

لجنة : الاربعاء المقبل موعد وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان

اخبار العراق

وزير العمل يؤكد على عدم منح “الفيزا” للعمالة الاجنبية الا بعد موافقة…

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

النزاهة : استقدام عضو مجلس نواب حالي بتهمة التزوير

اخبار الاردن

الصفدي : عمّان ستحتضن قمة ثلاثية بين الأردن والعراق ومصر

اخبار العراق

خبير يحصي مجموع استيرادات وصادرات العراق من المشتقات النفطية

اخبار العراق

لجنة : الاربعاء المقبل موعد وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان

اخبار العراق

النزاهة : صدور حكم غيابي بالحبس بحق مدير المصرف الزراعيِّ

اخبار العراق

وزير العمل يؤكد على عدم منح “الفيزا” للعمالة الاجنبية الا بعد موافقة الوزارة

اخر الاخبار

جينين بلاسخارت تصل الى محافظة النجف للقاء السيستاني

اخر الاخبار

جينين بلاسخارت تصل الى محافظة النجف للقاء السيستاني

اخبار العراق

خبير يؤكد على اهمية السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار

اخبار السعودية

السوداني يؤكد.. القمة العربية – الصينية تتزامن مع عبور العراق مرحلة سياسية صعبة

اخر الاخبار

امريكا تعارض احالة ملف شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

اخبار السعودية

رونالدو ينفي توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي

اخبار العراق

عضو لجنة الأقاليم يؤكد.. قريبا سيتم مناقشة قانون انتخابات المحافظات

اخر الاخبار

نانسي عجرم تحيى حفلا في الدوحة 16 الشهر الجارى

اخبار العراق

بقيمة 3 مليارات دينار.. النزاهة تكشف عن صفقة فساد بين الكهرباء والصناعة

اخبار العراق

لفك الاختناقات المرورية.. لجنة تشرع بدراسة خطة لإنشاء مجسرات في بغداد

اخر الاخبار

بسبب كمبيوتر.. ماسك يقيل نائب المستشار القانوني لمنصة تويتر