النزاهة : صدور حكم غيابي بالحبس بحق مدير المصرف الزراعيِّ

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ يقضي بالحبس الشديد بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ، لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت المستقلة، أن “محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ على المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ التعاونيِّ”.

وأوضح البيان، أن “المتهم قام باستبدال القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، دون استحصال مُوافقة مجلس إدارة المصرف”.

وأشار إلى أن “بعد اطلاع محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة أعلنت في العشرين من حزيران الماضي صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ، على خلفيَّة قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ دون مُوافقة مجلس الإدارة.