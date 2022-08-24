النزاهة : صدور اوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت وعمداء الكليات

المستقلة /-  أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس جامعة تكريت السابق وأكثر من (20) من المسؤولين وعمداء الكليَّات في الجامعة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقت المستقلة، إن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة قررت استقدام رئيس جامعة تكريت السابق ومساعده للشؤون الإداريَّة سابقا، فضلاً عن (22) عميد كليَّةٍ (حالياً وسابقاً) في الجامعة.

وأضافت الدائرة أن أمر الاستقدام جاء على إثر قيام المُتَّهمين بمُخالفة التعليمات والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (315 لسنة 2019) الخاصّ بتشغيل الأجراء اليوميِّين والعقود والمحاضرين.

وأوضحت إنَّ محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

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