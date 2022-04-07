النزاهة : صدور أمر قبض وتحر بحق مدير مصرف الرافدين الأسبق

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق؛ لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجھة التي يعمل بھا.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان تلقت المستقلة، إن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض وتحر بحق المتهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيارات بالتقسيط.

وأضافت إن أمر القبض والتحري الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

اخبار العراق

النزاهة : صدور أمر قبض وتحر بحق مدير مصرف الرافدين الأسبق

اخر الاخبار

أسعار النفط تعوض بعض الخسائر بعد أن هوت بأكثر من 5 بالمئة

اخر الاخبار

برشلونة يحل ضيفًا ثقيًلا على آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي

اخر الاخبار

تفشي الإيدز.. خطر يواجه أوكرانيا بسبب الغزو الروسي

اخر الاخبار

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه بإسرائيل كبيرة

اخر الاخبار

الإفتاء: صيام الطفل برمضان ليس على وجه التكليف

اخر الاخبار

الإفتاء: صيام الطفل برمضان ليس على وجه التكليف

اخر الاخبار

إليكم حقيقة تهديد أحمد السقا بعد مشاركته في الإختيار

اخر الاخبار

شاهد حبيب الحبيب يقلد كليب أغنية الغزالة رايقة

اخر الاخبار

بالفيديو: كويتيون يطالبون بوقف من شارع الهرم إلى

اخر الاخبار

سلاف فواخرجي ووائل رمضان.. تعرفوا على أبرز أحداث حياتهم

اخر الاخبار

زعيم القاعدة الظواهري يبدد شائعة وفاته

اخر الاخبار

صور نادرة من شهر عسل الملكة إليزابيث في اليمن

اخر الاخبار

أكلات رمضانية تساعد الطلبة على التركيز

اخر الاخبار

بجهود اردنية .. يونسكو تتبنى قرارا حول القدس القديمة

اخبار مصر

مصر تبحث عن الذهب بقرار من السيسي