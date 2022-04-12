النزاهة : صدور أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق لمُخالفة واجباته الوظيفيَّة

المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحق محافظ بابل السابق، مُبيّنةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة إقدامه على مُخالفة واجباته الوظيفيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، أن محكمة تحقيق جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت أمر قبضٍ بحقِّ محافظ بابل السابق، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم أقدم على ارتكاب مُخالفاتٍ في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ.

وتابعت الدائرة أنَّ أمر القبض الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على منح فرصةً استثماريَّـةً حصريَّـةً لأكثر من مُستثمرٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، لافتةً إلى عدم اتخاذ أيِّ إجراءٍ بخصوص تلكؤ المُستثمر بالتزاماته التعاقديَّـة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الخامس من نيسان الجاري عن صدور أمر استقدام بحق عضو مجلسٍ نوَّابٍ عن الدورة السابقة؛ لإلحاقه ضرراً جسيماً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، عندما كان يشغل منصب محافظ بابل الأسبق.

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