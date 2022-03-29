النزاهة : صدور أمر استقدام بحق وزير تجارة أسبق ومُديرين عامين سابقين

المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق وزير تجارة أسبق ومُديرين عامين سابقين فيها، مبينة أن الأمر جاء نتيجة منح موافقات لانشاء 44 مطحنة من دون جدوى اقتصادية.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت المستقلة , إن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير التجارة الأسبق، على خلفيَّة إقدام الوزير والشركة العامَّة لتصنيع الحبوب على منح موافقات لإنشاء (44) مطحنة من دون وجود مُسوَّغٍ قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَّـة.

وأضافت الدائرة أنَّ “أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مديرين عامين سابقينِ اثنين للشركة العامة لتصنيع الحبوب؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).

وتابع البيان أنه “سبق للهيئة أن أعلنت عن صدور قرار حكمٍ بحقِّ المدير العامِّ الأسبق للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، إذ قضى بسجنه مدة (7) سنوات وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ جرَّاء التلاعب بعقدٍ مبرمٍ مع إحدى شركات تجهيز المواد الغذائيَّـة”.

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