النزاهة توقف ثلاثة مسؤولين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في كركوك

المستقلة/-أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن توقيف ثلاثة مسؤولين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة كركوك، بتهمة الرشوة.

وقال بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته نينا، أن “قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ أصدر أمر توقيفٍ بحقِّ مدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة ووكيلة الفرع، بتهمة ابتزاز المُراجعين، وأخذ رشى منهم؛ لقاء إنجاز المهام المُوكلة إليهما بتسيير مُعاملاتهم”.

واضاف، أن “أمر التوقيف جاء على خلفيَّـة العمليَّة التي تمَّ فيها ضبط إحدى المُخمِّنات في ضريبة كركوك مُتلبِّسةً بالرشوة، التي اعترفت بدورها بأنها كانت وسيطة، وأنَّ المبالغ كانت لمصلحة مدير فرع الهيئة العامة للضرائب في محافظة كركوك ووكيلة مدير الفرع؛ لقاء إنجاز معاملات مواطنين، إذ أصدر القاضي أمر استقدام بحقهما”.

واشار البيان، الى أن “القاضي المُختصِّ، بعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليِّ والأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة التي تضمَّنت اعترافات المُخمِّنة وأقوال مدير فرع كركوك ووكيلة الفرع بعد مثولهما أمام القضاء؛ قرَّر توقيف المُتَّهمين الثلاثة على ذمَّة التحقيق”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من الشهر الجاري عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ وصدور أمري قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مسؤولين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في مُحافظة كركوك؛ بتهمة الرشوة.

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