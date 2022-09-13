النزاهة : تنفيذ 75 أمر قبض واستقداماً بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آب

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن أبرز إنجازاتها خلال شهر آب الماضي، فيما أشارت إلى تنفيذ 75 أمر قبض واستقداماً بحق ذوي الدرجات العليا.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أنَّ “الهيئة نشرت مجمل نشاطاتها خلال شهر آب الماضي”.

وأضاف أنَّ “عدد عمليات الضبط بلغ 65 عملية، وعدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود بلغ 30 متهماً و75 أمر قبض واستقداماً قضائياً صادراً بحق ذوي الدرجات العليا و106 أحكام من أحكام الإدانة القضائية، و143 مداناً بأحكام قضائية و68 ملفَّاً من ملفات تسليم الهاربين والأموال المهرَّبة”.

وأضافت أن “من انجازاتها هو استلام 3710 استمارات من استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية والكشف عن 25 من المشمولين الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح، وإجراء 55 من زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة وتنظيم 8 دورات تدريبية وورش وندوات التي اقامتها الهيئة واصدارين ورقيين وحلقات تلفزيونية وإذاعية و5 بحوث ودراسات وتقارير وإحصائية وسواها من الأنشطة العلمية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

تقرير يسلط الضوء على تفاصيل اجتماع قيادات السيادة مع الديمقراطي

اخر الاخبار

“فيفا” يتهم منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه

اخر الاخبار

المستشار الالماني لا يتوقع اتفاقاً مع إيران في المستقبل القريب

اخر الاخبار

طقس العراق : انخفاض في الحرارة عدة درجات بدءاً من الغد

اخر الاخبار

صحيفة تكشف تفاصيل تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

اخبار العراق

دلير : مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء سيمضي دون النظر لاي اعتراض

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

“الغزل العذري في آثار المستشرقين” موضوع رسالة ماجستير في جامعة ميسان

اخبار العراق

اعتقال  عشرة أشخاص يقومون بسرقة الزائرين في كربلاء

اخر الاخبار

“فيفا” يتهم منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه

اخر الاخبار

المستشار الالماني لا يتوقع اتفاقاً مع إيران في المستقبل القريب

اخر الاخبار

النزاهة : تنفيذ 75 أمر قبض واستقداماً بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آب

اخر الاخبار

طقس العراق : انخفاض في الحرارة عدة درجات بدءاً من الغد

اخر الاخبار

صحيفة تكشف تفاصيل تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

اخر الاخبار

صحيفة تكشف تفاصيل تجديد عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان

اخبار العراق

دلير : مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء سيمضي دون النظر لاي اعتراض

اخبار العراق

تيار النصر : رؤية العبادي هي الجمع بين ما يريده الإطار والتيار معاً

اخر الاخبار

دوري ابطال اوربا : قمة نارية بين بايرن ميونخ وضيفه برشلونة الإسباني

اخر الاخبار

تقرير : إنستغرام تواجه مشكلات عدة بسبب المنافسة الشرسة مع تيك توك

اخر الاخبار

شركة سوني تكشف عن قطة الكترونية تحول الهواتف لمنصة العاب

اخر الاخبار

دراسة تحدد اهم النصائح الغذائية التي تحدث فرقا لانقاص الوزن

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب شح المعروض قبل موسم التدفئة الشتوي

اخر الاخبار

وزير الخارجية الأميركي يستبعد التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

اخبار العراق

شباب ميسان يتطوعون للمشاركة في حملة تنظيف طريق الزائرين