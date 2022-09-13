النزاهة : تنفيذ 75 أمر قبض واستقداماً بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آب

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن أبرز إنجازاتها خلال شهر آب الماضي، فيما أشارت إلى تنفيذ 75 أمر قبض واستقداماً بحق ذوي الدرجات العليا.

وذكر بيان للهيئة، تلقت المستقلة، أنَّ “الهيئة نشرت مجمل نشاطاتها خلال شهر آب الماضي”.

وأضاف أنَّ “عدد عمليات الضبط بلغ 65 عملية، وعدد المتهمين الذين تم ضبطهم بالجرم المشهود بلغ 30 متهماً و75 أمر قبض واستقداماً قضائياً صادراً بحق ذوي الدرجات العليا و106 أحكام من أحكام الإدانة القضائية، و143 مداناً بأحكام قضائية و68 ملفَّاً من ملفات تسليم الهاربين والأموال المهرَّبة”.

وأضافت أن “من انجازاتها هو استلام 3710 استمارات من استمارات المشمولين بكشف الذمم المالية والكشف عن 25 من المشمولين الذين ظهر لديهم تضارب في المصالح، وإجراء 55 من زيارات مراقبة الأداء الوظيفي في مؤسسات الدولة وتنظيم 8 دورات تدريبية وورش وندوات التي اقامتها الهيئة واصدارين ورقيين وحلقات تلفزيونية وإذاعية و5 بحوث ودراسات وتقارير وإحصائية وسواها من الأنشطة العلمية”.