النزاهة : تنفيذ أربع عمليَّات ضبط لحالات تزويرٍ ورشوة في عدد من المصارف

المستقلة/- اعلنت هيئة النزاهة، الأحد، تنفيذ أربع عمليَّات ضبط لحالات تزويرٍ ورشوة ومخالفات في فروع عدد من المصارف ببغداد وديالى.

وأشارت الهيئة في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، إلى أنَّ “فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين مُتلبِّسين بالجرم المشهود بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ “رشوة” من عددٍ من مُراجعي المصرف الزراعيِّ، مقابل تمشية معاملات عقودٍ زراعيَّةٍ؛ لغرض الحصول على قروضٍ من المصرف، مُبيِّنةً أنه تمَّ ضبط أصل تلك العقود”.

وأضافت أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مصرفي الزراعي والرشيد في المحافظة، لافتةً إلى قيام الفريق بتنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين في المصرف الزراعي التعاوني في المحافظة، تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط كفالاتٍ مُزوَّرةٍ وسندات تعهُّدٍ في فرع المصرف في هبهب؛ لمنح قرضٍ بمبلغ (70,000,000) مليون دينارٍ إلى أحد المُقترضين، لقاء دفع مبلغٍ ماليٍّ ” رشوة” إلى مُوظَّفين عاملين في المصرف”، مُنوِّهةً بـ “قيام بعض مُوظَّفي المصرف بتمرير معاملة قرضٍ باسم أحد المواطنين وصرف المبلغ، دون علمه أو موافقته”.

وأوضحت أنَّ “الفريق رصد وجود تلاعبٍ في مصرف الرشيد – فرع اشنونا، تمثَّل بقيام المصرف بمنح براءة ذمَّةٍ لأحد المُقترضين عن تسديد قيمة القرض المُتسلَّم من قبله،بالرغم من وجود مبالغ غير مُسدَّدةٍ من القرض في ذمَّته”.

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