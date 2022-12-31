النزاهة تكشف عن هدر مليار دينار في زراعة ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن هدر مبلغ (1,098,543,127) مليار دينار من المال العام في مديرية زراعة ميسان، مشيرة إلى صرف المبلغ لمشروعي محطات البحوث والفستق الحلبي في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان صحفي إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى جامعة ميسان، رصد حصول تجاوزٍ في الصرف على التخصيصات المالية في موازنة عام 2021″، مُبينة أن ” حجم التجاوز بلغ (1,573,225,000) مليار دينار”.

ونوهت، أن “الفريق تمكن بعد التحري والتدقيق من ضبط الأوليات الخاصة بسحب مبلغ من حساب الجامعة لدى مصرف الرشيد”.

واشار البيان الى “تمكَّن الفريق في عمليَّة أخرى من ضبط (5) كمبيالات مُستحقة الدفع وغير مُسددة من قبل المُستفيد وكفلائه في أحد فروع مصرف الرافدين في مدينة العمارة”، مُوضحـة، أن “إجـمالي مبالغ الكمبـيالات التي تمَّ صـرفها خلافاً للتعليمات، بلغ مع الفائدة (300,000,000) مليون دينار”.

وأضاف “في دائرة صحة المحافظة، تم ضبط مخالفات في عقدين لشراء أجهزة طبية بمبلغ (156,805,000) مـليون ديـنارٍ، وأفـادت دائـرة التحقـيقـات بـوجود مُخـالــفـاتٍ في التعاقد لشراء أجهزة ناظور وعلاج طبيعي، فضلاً عن عدم مراعاة تنفيذ المادة (رابعاً/ ب) من تعليمات الموازنة لعام 2019، التي نصَّت على عدم الدخول بأيِّ التزامٍ تعاقدي بعد تاريخ 2019/12/15”.

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