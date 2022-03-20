النزاهة تكشف عن تفاصيل 4 عمليات ضبط في دوائر مختلفة بمحافظة الديوانية

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تفاصيل 4 عمليات ضبط في دوائر مختلفة بمحافظة الديوانية.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت وفقا لبيان صادر عن الأخيرة تلقت المستقلة نسخة منه، بأن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية، التي انتقلت إلى مديرية بلديَّة الديوانية، قامت بالتحرِّي وجمع الأدلة بخصوص قيام رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة، بشراء مادة الكاز من مكاتب وهميَّةٍ بوصولاتٍ مزورة، بالرغم من أنَّ التعليمات تلزم بالتجهيز من المواقع الحكوميَّـة”.

 

الدائرة أضافت إن “العمليَّـة أسفرت عن ضبط 8 متهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في مُديريَّة البلديَّة في المحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف لشراء مادة الگاز بتلك الوصولات الوهميَّة بلغ 579,000,000 مليون دينار”.

 

وتابعت الدائرة، إن “ملاكات المكتب نفذت عملية ضبطٍ في مصرف الرافدين – الجانب الأيمن في الديوانيَّة وتمكَّنت خلالها من ضبط صكٍ عائدٍ إلى قسم ذوي الاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة تمَّ صرفه خلافاً للقانون”.

 

وفي عملية ثالثة، أوضحت الدائرة أنه “تم ضبط موظفة تدَّعي أنها تعمل في شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة – فرع الديوانية؛ لقيامها بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين في دوائر الدولة لقاء دفع مبالغ مالية لها”.

 

وتابعت، أن “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة نفذت عمليَّة ضبطٍ رابعةٍ في هيئة التقاعد بالديوانية أسفرت عن ضبط إضبارةٍ تقاعدية تم بموجبها تسلم حقوق تقاعدية بلغت (19) مليون دينار على شكل رواتب تقاعدية؛ استناداً إلى تقريرٍ طبي مزور”.

 

وأشارت إلى أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليات المنفذة؛ بناءً على مذكرات قضائيَّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة الديوانيَّة المُختصِّ بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) والقرار (160 لسنة 1983)”.

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