النزاهة تعلن عن اعتقال مدير الامن الوطني بميسان متلبسا بالرشوة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ نوعيَّةٍ في ميسان، تمكنت من خلالها الإيقاع بمدير الامن الوطني بميسان متلبساً بالجرم المشهود.

واوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بأنها تلقت عبر “مصادرها السريَّة” معلوماتٍ تفيد بإقدام مـديـر الأمـن الـوطني في ميسان على مساومة ذوي أحد المتهمين بالدعاوى التحقيقيَّة المودعـة لـدى المديريَّة، لافتةً إلى أن تلك المصادر أكدت طلـب المشكو منه مبلغاً مـن المـال؛ لقاء تسليمهم إحـدى السيارات نوع (بيـك اب فـور ويل)، التـي تمَّ ضـبـطـها مـن قبـل المديريَّة.

وتابعت الدائرة انها الفت، فور تلقيها المعلومات، فريق عملٍ من مكتب التحقيق التابع لها في محافظة ميسان؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات، بينما استحصلت الموافقات الأصوليَّة بالتواصل والتنسيق مع قاضي التحقيق المُختصِّ؛ بغية ضبطه، إذ تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ للإيقاع بالمتهم، و تمَّ الاتفاق بينه وبين المخبر على تسليم مبلغ الرشوة البالغ (٧.٥٠٠) دولارٍ، حيث تم ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ الرشوة.

وأضافت إنها قامت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه وفـق إحكـام المـادة (٣٠٧) من قانون العقوبات.

و تم صباح اليوم نشر تسجيل فيدوي لعملية إلقاء القبض على مدير الامن الوطني في ميسان متلبسا بتلقي الرشوة .