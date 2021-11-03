النزاهة تضبط موظفا في منفذ الشيب يتلاعب بضريبة البضائع

المستقلة/-كـشـفـت دائرة الـتحـقيـقـات في هيئة النزاهة، عن ضبطـهــا مـســؤولاً فـي منفذ الشيب الحدوديِّ في محافظة ميسان، على خلفيَّة حالات تلاعبٍ واختلاسٍ في ضريبة البضائع في المنفذ.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان بالتنسيق مع هيأة المنافذ الحدوديَّة، انتقل إلى منـفذ الشيب، وتمكَّن من ضبط حالات تلاعبٍ في وصولات التحاسب الضريبيِّ للبضائع الداخلة إلى العراق، مُبيِّـنةً جباية مبالغ أقلَّ من المبالغ الرسميَّـة المُقرَّرة، والتحاسب على نسبة 12% لكلِّ مادةٍ، وليس 20%، كما هو مُقرَّرٌ قانوناً”.

وأضاف البيان، أن “الفريق قام بتدقيق مبالغ الجباية في الوحدة الضريبية في المنفذ، ولاحظ وجود فروقاتٍ في تلك المبالغ”، لافتةً إلى أنَّ “العمليَّة أسفرت عن ضبط مدير الوحدة الضريبيَّـة في المنفذ وأمين الصندوق”.

وتابع، أنه “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّـهمين على قاضي التحقيق المُختص في ميسان؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.