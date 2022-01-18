النزاهة تضبط تزويراً وهدراً لـ 5،4 مليارات دينار بمصرف الزراعيِّ في الأنبار

المستقلة /- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبطها حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في الرمادي، مُبيّنةً أنَّ ذلك أدَّى إلى هدر قرابة (4,5) مليارات دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في الرمادي، تمكَّن بعد تدقيق الأضابير المُشتبه بها كافة من ضبط (146) مُعاملة إقراضٍ تشوبها شبهة التزوير.

وأضافت إنَّ الفريق انتقل بعد ذلك إلى دائرة شؤون الأحوال المدنيَّة في الرمادي، وقام بعمليَّة تدقيق هويَّات الأحوال المدنيَّة لأصحاب تلك المُعاملات، مُوضحةً أنَّ الفريق كشف (120) هويَّـةً مُزوَّرةً.

وأشارت إلى أنَّ مجموع الهدر في المال العام بلغ (4,491,400,000) مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ هذا المبلغ يُمثِّلُ مجموع ما تمَّ صرفه على تلك القروض ضمن المُبادرة الزراعيَّـة للسنوات السابقة.

وكانت الهيئة قد نفَّذت عدَّة عمليات ضبطٍ في المصرف الزراعي كان آخرها ما أعلنت عنه أواخر كانون الأول الماضي من تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبطٍ في فروع المصرف في ديالى، أسفرت عن ضبط قروض مُنِحَتْ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

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