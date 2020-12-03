النزاهة تضبط المتهم متلبسا بانتحال صفة مدير مكتب في الانبار

المستقلة /-أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكن ملاكاتها من ضبط أحد المتهمين متلبساً بالجرم المشهود، وهو ينتحل صفة مدير مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار.

وقالت الدائرة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، ، ان “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار تمكنت من ضبط المُتَّهم مُتلبساً بانتحال صفة مدير مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أثناء مراجعته عمادة كليَّة المعارف الجامعة”، مُوضحةً أن “تحرّيات المكتب قادت إلى أن المُتَّهم كان يشغل منصب مسؤول مكتب المُفتِّش العام لإحدى المُؤسَّسات الحكوميَّة في قضاء الفلوجة بالمحافظة سابقاً”.

وأضافت انها “تلقت معلوماتٍ تفيد بإقدام المُتَّهم على انتحال هذه الصفة أثناء مراجعته لبعض دوائر المحافظة؛ إذ ألَّف المكتب فريق عملٍ قام بالتحرِّي ومتابعة تحرُّكات المُتَّهم، فتمَّ ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنه ١٩٨٣)”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أواخر تموز الماضي عن تمكنها من ضبط أحد الْمُتَّهَمين الذي أقدم على انتحال شخصيَّة أحد النُّوَّابِ مستغلاً عمله السابق في إحدى دوائر الدولة بمحافظة نينوى، مبينةً ضبطه متلبساً في محافظة الأنبار.

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة ثمَّنت تعاون المواطنين والمُؤسَّسات الحكوميَّة وغير الحكوميَّة في الإبلاغ عن حالات الفساد والمساومة والابتزاز عبر منافذها الرسميَّة، بما يفضي إلى تنفيذ عمليات الضبط بالجرم المشهود.