النزاهة تضبط اختلاسات ومبالغة بمصروفات في صحة وبلدية النجف

المستقلة /- شفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن وجود مبالغة في المبالغ المصروفة لتأهيل إحدى الساحات، فضلاً عن اختلاس مبالغ في مديريَّة البلديَّة ودائرة الصحَّة في محافظة النجف.

وقالت الدائرة في بيان تلقت المستقلة، ان “الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة بلديَّة النجف، كشفت عن وجود مبالغة في تنفيذ مشروع تأهيل إحدى الساحات في المحافظة”.

وأضافت أنَّ “المبلغ المصروف لتأهيل الساحة تجاوز (113,000,000) مليون دينار، وهو مبلغٌ كبيرٌ قياساً بحجم الأعمال المنجزة”، لافتةً إلى “ضبط الأوليَّات الخاصَّة بالمبالغ المصروفة”.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب من ضبط مُوظَّفٍ في أحد مستشفيات المحافظة لقيامه باختلاس المبالغ التي تمَّ تحصيلها بموجب جلود المحاسبة في المستشفى، لافتة إلى أنَّه “تمَّ ضبط الأوليَّات الخاصَّة بطلبات الإخراج المخزنيِّ وسجلات تسلُّم وتسليم جلود المُحاسبة، ومحاضر لجان الجرد والمُذكَّرات الداخليَّة في المُستشفى”.

 

وبينت أنَّ “قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهم في القضيَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات، بعد تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّـتين وعرضهما عليه”.

 

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