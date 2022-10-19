النزاهة تشكل لجان فرعية لمتابعة ما تم إنفاقه ضمن قانون الأمن الغذائي

النزاهة تشكل لجان فرعية لمتابعة ما تم إنفاقه ضمن قانون الأمن الغذائي

المستقلة/- شكلت لجنة النزاهة في مجلس النواب لجانا فرعية في بغداد والمحافظات لمتابعة الأموال التي تم إنفاقها ضمن قانون الأمن الغذائي.

وقال عضو اللجنة أحمد الربيعي للصحيفة الرسمية، وتابعته المستقلة، إن “اللجنة قررت تشكيل لجان فرعية لمتابعة الأموال التي تم إنفاقها ضمن قانون الأمن الغذائي وفتح ملفات الفساد بهذا الجانب”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستستضيف جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون”.

وأضاف أن “اللجنة لن تتوانى في المدة المتبقية من العام الحالي عن إحالة أي ملف تثبت فيه حالة فساد أو شبهة للفساد على القضاء لينال المقصر جزاءه العادل، لكونها أموالا عامة تخص عموم الشعب”.