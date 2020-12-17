النزاهة تحقق بشبهات فساد بملياري دينار عبر إيفاد مراقبين في الإمارات

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المستقلة /…كشفت هيئة النزاهة  عن إجراءاتها بخصــوص شبهات فساد بملياري دينار عبر إيفاد مراقبين جويين عراقيين للتدريب في الإمارات.

وقال بيان للهيئة وتلقته ( المستقلة ) اليوم الخميس أن “دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت عن إجراءاتها بصدد المعلومات التي تمَّ تداولها في بعض وسائل الإعلام بخصوص إيفاد (231) من المراقبين الجويِّين في وزارة النقل إلى دولة الإمارات العربيَّة على أن تتحمَّل الشركة العامَّة للملاحة الجويَّة نفقات السفر والإيفاد، رغم أن الوزارة مُتعاقدةٌ مع شركة (سيركو) البريطانيَّة؛ لتدريب المراقبين الجويِّين”.

وأشارت الدائرة إلى أنها “فاتحت وزارة النقل – الشركة العامَّة للملاحة الجويَّة؛ لإرسال صورةٍ ضوئيَّةٍ من العقد المبرم مع شركة (سيركو) البريطانيَّة، مع بيان كون العقد ما زال سارياً أم انقضت مُدَّته، والاستعلام عن استمرارها بتدريب المراقبين من عدمه”.

يذكر  أن عدداً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت تقارير حول قيام الوزارة بإرسال 231  مراقباً جوياً للتدريب في الإمارات لمُدَّة ستة أيامٍ عدا أيام السفر على أن تتحمَّل وزارة النقل كامل نفقات السفر والإيفاد التي تُقدَّرُ بملياري دينار.( النهاية )

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