النزاهة تتمكن من كشف اختلاسات تقدر بملايين الدنانير في نينوى

المستقلة /-أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تمكَّن ملاكاتها في مُديريَّة تحقيق نينوى، من كشف اختلاسات للمال العام تقدر بملايين الدنانير، فيما ضبطت متهماً بتعقيب معاملاتٍ لشركات مقاولاتٍ في مُديريَّة تربية المحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن “ملاكات المديريَّة كشفت عن اختلاس أكثر من (360) طناً من مادَّة سماد الداب في شركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة”، مُشيرةً إلى أنَّ “الكميَّة المذكورة كان يُفترَضُ تحويلها إلى مخازن الشركة في كركوك”.

وأضافت الدائرة، أن “بعد تدقيق الكشوفات الخاصَّة بالحاسبات المركزيَّة ومطابقة الكميَّات وضبط مستندات تحويلها إلى كركوك، تبيَّن أنَّ الكميَّة المذكورة من السماد غير موجودةٍ في مخازن شركة التجهيزات الزراعيَّة في نينوى، ولم يتم تحويلها إلى كركوك”، مؤكدة أنَّ “مبالغها تصل إلى (360) مليون دينارٍ”.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أشارت الهيئة، إلى أن ملاكاتها في نينوى، ضبطت متهما في مديريَّة تربية المحافظة – شعبة الأبنية المدرسيَّة، يقوم بترويج وتعقيب مُعاملات السلف لعددٍ من شركات المقاولات المُحالة إليها مشاريع الأبنية المدرسيَّة، رغم أنه ليس لديه أيَّة وكالةٍ أو تخويلٍ للقيام بذلك”.

وأوضحت الدائرة، أن “بعد تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، تقرَّر إيداع الأوراق التحقيقيَّـة لدى شعبة التدقيق الخارجيِّ لتقديم تقريرٍ وتحديد المُقصِّر، بالإضافة إلى توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعداد الملقحين في الهند يتجاوز المليار شخص

اخبار العراق

الصدر يدعو الى تنشيط الواقع الزراعي والصناعي والاهتمام بالعملية التربوية

اخبار العراق

وزارة الصحة تحذر من قدوم الموجة الرابعة من سلالات كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب لتحوم عند 1800 دولار للأوقية

اخبار العراق

النزاهة تتمكن من كشف اختلاسات تقدر بملايين الدنانير في نينوى

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط ليقترب من الـ86 دولاراً للبرميل الواحد

اخر الاخبار

اليوم .. خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة سادس من الدوري العراقي

اخر الاخبار

اليوم .. خمس مواجهات مثيرة في انطلاق الجولة سادس من الدوري العراقي

اخبار العراق

طقس العراق : حالة عدم الاستقرار الجوي ابتداءً من يوم يوم غد الثلاثاء

اخبار العراق

خبراء يقللون من اهمية تقرير صنف العراق من الدول الاشد جوعا

اخبار العراق

مجلس الخدمة يؤكد على معالجة ملف المشمولين بقرار 3015

اخبار العراق

وزارة الصحة : اكثر من 5 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا

اخبار العراق

العراق يلوّح بتقديم شكوى ضد إيران بعد قطعها جميع واردات المياه

اخر الاخبار

انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

مستشار : تحسين القطاع الخاص سيقلل الضغط على القطاع الحكومي

اخبار العراق

تربية النجف تطالب باعادة استكمال المدارس المتلكئة والمتروكة

اخبار العراق

صحة الديوانية تحذر المتاجرين بالمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك البشري