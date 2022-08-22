النزاهة تؤكد.. ضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية

المستقلة/- أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاية، الاثنين، عن قيامها بضبط تلاعب واختلاس في أحد المصارف الحكومية في بغداد، فيما أشارت إى أن مجموع الأموال المُختلسة بلغ 14 مليار دينار.

الدائرة أشارت، في حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت من قبل فريق عمل مُديريَّة تحقيق بغداد، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائية، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة تلقت المستقلة نسخة منه، إلى أنَّ “الفريق تمكن بعد القيام بأعمال التحري من كشف تلاعبٍ واختلاس في مصرف الرافدين – فرع المستنصر”، لافتةً إلى “قيام الموظفين المُتَّهمين باختلاس مبلغ 14 مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني”.

وأضافت أن “الفريق تمكن من ضبط 10 مُتهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينيَّة وقرب المحطة العالميَّة للسكك؛ لضبط المُتَّهمين الذين تمَّ نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة”.

وأوضحت الدائرة أنه “تم تنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات”.