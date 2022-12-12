النزاهة النيابية تكشف اختفاء شخصيات بارزة في الحكومة السابقة

المستقلة /-كشف عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي الجمالي ، الاثنين ، عن هروب اغلبية رموز حكومة مصطفى الكاظمي خوفا من المحاسبة والقصاص لتورطهم بصفقات فساد وجرائم بحق أبناء الشعب العراقي .

وقال الجمالي في حديث وتابعته المستقلة ، أن ” العديد من مسؤولي الحكومة السابقة الذين يواجهون تهما بالفساد وسرقة المال العام تمكنوا من الهرب “.

وأضاف أنه ” بعد تسلم حكومة السوداني السلطة مهام عملها اختفت غالبية الشخصيات المتسلطين على رقاب الشعب العراقي وبأوامر مباشرة من الكاظمي سواء كانوا وزراء او متنفذين او ضمن لجنة الامر الديوانية برئاسة احمد ابو رغيف وكذلك مجموعة مستشارين “.

وأشار الجمالي إلى أن ” المتهمين يواجهون بلاغات تحت طائلة المساءلة القانونية ، مؤكدا أن أغلب الهاربين يمكثون في دول الجوار “،

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،طالب الحكومة بضرورة تحريك دائرة الاسترداد والشرطة الدولية بملاحقة المطلوبين والفاسدين المتورطين من مستشاري الكاظمي بسرقة الأموال العامة ممن هربوا خارج العراق .