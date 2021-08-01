النزاهة : الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي

المستقلة /- أعلنت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الأولى عن إصدارها حكماً جديداً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المدير الاسبق للمصرف الزراعي وفق المادة (340) من قانون العقوبات.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد؛أن “عدد الاحكام التي اصدرتها المحكمة بحق المدان قد بلغت ستة أحكام تضمن مجموعها (33) سنة بالسجن وفق أحكام المواد (340-316) من قانون العقوبات وذلك عن قيامه بعمليات تزوير واختلاس لمبالغ مالية”.