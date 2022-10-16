النزاهة الاتحاديَّة : التحقيق بسرقة أكثر من ثلاثة تريليونات دينار وعرضها أمام القضاء

المستقلة/- أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُلابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من (3,7) ترليونات دينار من الهيئة العامَّة للضرائب، ونشر كتابٍ لوزارة المالية معنونٍ للهيئة.

وذكرت الهيئة في معرض حديثها عن الكتاب الذي تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصادر عن وزارة الماليَّة والمُعنون لهيئة النزاهةفي بيان, ان الهيئة تؤكد أنَّ القضيَّة تمَّ التحقيق فيها، وهي الآن معروضة أمام القضاء، وهي سترافق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء, ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين”.

واوضحت,ان القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام، لافتةَّ أنَّ كتاب وزارة الماليَّة، الذي تستغرب الهيئة تسريبه لوسائل الاعلام، وصل للهيئة نهاية الدوام الرسميِّ يوم الخميس الموافق الثالث عشر من تشرين الأول الجاري، داعية الوزارة الى ضرورة التحقيق بتسريب كتابها المعنون الى الهيئة”.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً الى هيئة النزاهة بصدد سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ “.