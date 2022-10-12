النزاهة الاتحاديَّة: استقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف بتهمة اختلاس قرابة ملياري دينار

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف سابقاً لإحداثه عمداً ضرراً بأموال مصالح الجهة التي يعمل فيها، مبينة أن المتهم أختلس قرابة ملياري دينار بحجة أنها صرفت على النازحين.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت المستقلة، أن “محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام الرئيس السابق لأحد دواوين للأوقاف؛ على خلفيَّة اختلاس مبلغ (1,820,000,000) دينار مُخصَّصٍ توزيعه للنازحين في محافظة ديالى”.

وأضاف أن “مدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف – فرع ديالى السابق واثنين من المُوظَّفين أقرُّوا بتسليم مبلغ (1,600,000,000) دينار إلى رئيس الديوان دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، وإقدامه على تزويدهم بقوائم وهميَّةٍ بأسماء النازحين، واعتمادها في إطفاء وتسوية مبلغ (1,820,000,000) دينارٍ، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، بدعوى تسلُّم كل نازح مبلغ (مليون دينار مع بطانيات)”.

وأشار إلى أنَّ “محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن تنفيذ عمليَّة ضبط اختلاس وضرر بالمال العام بمبلغ (1,820,000,000) دينارٍ من قبل رئيس أحد الدواوين السابق، ومُدير هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف في ديالى.

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