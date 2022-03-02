النزاهة الاتحادية : دوائر كربلاء الحكومية ذات السمعة الجيدة

المستقلة / علي النصر الله / .. قال مدير عام دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية كريم بدر سلمان الغزي ، إن الدوائر الحكومية محافظة كربلاء من الدوائر ذات العمل والسمعة الجيدة “.

واضاف الغزي اثناء زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، “وضعنا حجر الاساس لإنشاء مشروع بناية هيئة النزاهة في المحافظة ، كذلك بحثنا آليات التعاون والتنسيق فيما بيننا “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) الاربعاء، إن ” الحكومة المحلية داعمة ومساندة لكافة الجهات ومنها هيئة النزاهة ،التي تساند وتدعم أعمالها في تقويم عمل المؤسسات الحكومية والارتقاء بها “.

وأوضح إن “المشروع يأتي ضمن مشاريع تنمية الاقاليم لعام ٢٠٢١ “.