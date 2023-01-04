النزاهة.. الإيقاع بضابطين في الديوانية متلبسين بجريمة الرشوة

المستقلة/- تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديّة من الإيقاع بضابطين في الديوانيّة، متلبسين بجريمة الرشوة؛ لقاء أداء عمل من أعمال الوظيفة، وفق بيان صدر اليوم الاربعاء.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليّة الضبط التي نفذت بموجب مذكرة قضائيّة، إنه تم تأليف مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيّة فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن المعلومات التي تلقاها المكتب والتي تفيد بإقدام ضابطين في أحد مراكز الشرطة في المحافظة على ابتزاز أحد المواطنين و إرغامه على دفع مبالغ ماليّة؛ لقاء أدائهما عمل من أعمال وظيفتهما.

وأوضحت أن الفريق بعد أن أكمل عمليات التحري والتقصي والتأكد من صحة المعلومات الواردة، هرع إلى نصب كمين للإيقاع بالمتهمين في أحد مطاعم المحافظة، حيث تمكن أفراد الفريق من ضبطهما متلبسين بتسلم جزء من مبلغ الرشوة.

وأضافت إن التحقيقات الأوليّة بيّنت أن أحد المتهمين ضابط شرطة برتبة عقيد ويعمل مديراً لأحد مراكز الشرطة في المحافظ، فيما يحمل الثاني رتبة نقيب ويعمل ضابط تحقيق في المركز ذاته، لافتةً إلى أنهما أقدما على ابتزاز أحد المواطنين وطلب مبالغ مالية منه؛ لقاء إكمال إجراءات شكوى سبق أن اقامها في المركز .

ونوهت بتنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتّهمين والمبلغ المضبوط على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيّة؛ الذي قرّر توقيفهما على ذمة التحقيق؛ على وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983.