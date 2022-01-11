النزاهة : اكثر من 2 مليار و700 مليون دينار ما تم استرداده في 2021

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،مجمل الأموال المحكوم بردِّها عن قضايا الكسب غير المشروع لسنة 2021؛ استناداً لقانونها رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وذكرت الدائرة القانونيَّة في الهيئة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن “مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة تضمَّنت ردَّ الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانين الذي بلغت قيمته (26,215,000) مليون دولارٍ، و(2,716,000,000) مليار دينار”.

وأضافت الدائرة أن “جهوداً حثيثة ومُتميّزة بذلتها الدائرة بالتعاون مع دائرتي التحقيقات والوقاية في الهيئة أثمرت عن استرداد المبالغ المذكورة”.

وذكر البيان أن “المادة (19/رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ( 30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع”.

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