لجنة النزاهة : اصرار الحكومة على شركة معينة لاكمال ميناء الفاو فيه فساد

لجنة النزاهة : اصرار الحكومة على شركة معينة لاكمال ميناء الفاو فيه فساد

المستقلة / – اعتبرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، أن توجه الحكومة نحو شركة معينة لانجاز مشروع ميناء الفاو الكبير يؤكد وجود مؤشرات فساد، مبينة أن الميناء يمثل شريان الاقتصاد العراقي والتأخير بانجازه خيانة للعراق.

وقالت نصيف في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، إن “مجلس النواب لديه هواجس كثيرة بعدم إتمام تنفيذ إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير خلال المدد الزمنية”.

وأضافت أن “تأخر وصول الأموال الأزمة لاتمام المشروع مشكلة أخرى تواجه الميناء”، مشيرة الى ان “مجلس النواب حريص على تغذية موازنة 2021 بتغطية نفقات تنفيذ ميناء الفاو الكبير “،

وكان وزير النقل ناصر بندر الشبلي أعلن، امس الثلاثاء، عن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.