النجيفي يدعو لدحر “السلاح المنفلت ومافيات الفساد والجريمة”

المستقلة.. دعا الرئيس السابق لمجلس النواب أسامة النجيفي الى التعاون لدحر ما وصفه بـ”السلاح المنفلت ومافيات الفساد والجريمة”.

وقال النجيفي في تغريدة على صفحته بموقع تويتر، الاثنين “انقاذ الوطن يتطلب تمايز الرايات بين المؤمنين به وغيرهم، ويتوجب على المؤمنين بالدولة التعاون لدحر السلاح المنفلت ومافيات الفساد والجريمة ودعم القوات المسلحة لإنفاذ القانون وحماية العراق وشعبه ورفع الغطاء السياسي عن المتمردين على سلطة الدولة”.

يأتي هذا في وقت يتأزم فيه الوضع الأمني، واستمرار قصف السفارة الامريكية والمنطقة الخضراء.