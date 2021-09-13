النجيفي : عقد اتفاقيات ستراتيجية يتطلب التدقيق والتأكد من وجود مصلحة عراقية حقيقية

المستقلة/-رأى حزب للعراق متحدون بزعامة اسامة النجيفي ” ان عقد اتفاقيات ستراتيجية يتطلب التدقيق والتأكد من وجود مصلحة عراقية حقيقية “.

وقال الحزب في بيان صحفي :” ان مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء اكد امس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الايراني على موضوع الربط السككي بين البلدين ، وفي هذا الشأن بالتحديد ، نرى ان عقد اتفاقيات ستراتيجية يتطلب التدقيق والتأكد من وجود مصلحة عراقية حقيقية “.

واضاف :” تشير الجهات الرسمية والمتابعون الى ان الامر يتضمن تعويقا لميناء الفاو ومنح امتياز كبير للتجارة يعود بالنفع لايران من خلال تنشيط موانئها لتصبح جسرا دوليا ، مستغلة موافقة رئيس مجلس الوزراء ” .

واكد الحزب :” ان الحكومة التي قامت من اجل عبور فترة انتقالية بهدف انجاز عملية الانتخابات دخلت في الشهر الاخير من ولايتها ، قبل ان تتحول لحكومة تصريف اعمال في امور ستراتيجية من شأنها ان تشكل التزاما على الحكومة المقبلة “، مشددا على :” ضرورة تأجيل اي اتفاق من هذا النوع لغاية تشكيل الحكومة بعد الانتخابات ، و ان ينصب الجهد كله لتحقيق انتخابات نزيهة بمعايير شرعية تنال ثقة المواطنين وتكسب الدعم الدولي المطلوب ، فضلا عن ان موضوع الربط السككي يمكن ان يثير علامات استفهام عن دوافع هذا الاعلان وزمنه ومكانه .