النجم كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لمشجعيه

المستقلة/- وجه قائد المنتخب البرتغالي، النجم كريستيانو رونالدو، رسالة إلى متابعيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عشية خوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع “تويتر”، صورة له بقميص البرتغال، وأرفقها بـ”تغريدة” قال فيها: “نحن على وشك بدء حملتنا في أكبر بطولة في العالم. إنها مغامرة نتمنى أن تكون طويلة ومليئة بالنجاحات، من أجل رفع اسم وعلم بلدنا عاليا للغاية. نريد أن نجعل جميع البرتغاليين يشعرون بالفخر والفرح.. لا شيء مستحيل! البرتغال قوة!”.

 

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بمواجهة نظيره الغاني اليوم الخميس، على استاد “974” بالعاصمة الدوحة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة (H)، التي تضم أيضا كلا من كوريا الجنوبية والأوروغواي.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن يوم الثلاثاء الماضي فسخ عقد كريستيانو رونالدو بالتراضي، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في الأيام الأخيرة، بعد حوار الدون الناري الذي هاجم فيه رئيس النادي ومدربه والمدير الرياضي.

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