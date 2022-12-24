النجم الفرنسي ماتويدي يعلن اعتزاله كرة القدم

Mg Torino 31/08/2019 - campionato di calcio serie A / Juventus-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Blaise Matuidi

المستقلة/- أعلن الدولي الفرنسي بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس السابق اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عاما، بعد مسيرة رائعة شهدت تتويجه بكأس العالم 2018 مع الديوك.

وكان ماتويدي قد وقع مؤخرًا مع إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 31 كانون الاول/ديسمبر وقرر أن هذا هو الوقت المناسب لتعليق حذائه إلى الأبد.

وكتب اللاعب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’: ‘لقد أحببت كرة القدم كثيرًا، كرة القدم أعطتني الكثير ولكن قد حان الوقت للتوقف، لقد حققت حلم طفولتي، وحلمي كرجل بصعوبة بالغة ولكن بكل فخر.. شكرًا’.

وبدأ ماتويدي مسيرته الكروية مع كريتيل-لوسيتانوس وتروا وسانت إتيان قبل أن يلعب في باريس سان جيرمان من 2011 إلى 2017 ثم لعب ليوفنتوس لمدة ثلاث سنوات قبل أن يختتم مشواره في ميامي.

وقدم الفرنسي 133 مباراة بقميص اليوفي، وسجل ثمانية أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الأمن منظومة متكاملة!

اخر الاخبار

مركزية الوعي الوجودي في البناء الاجتماعي

اخبار العراق

فتح مكتب لشؤون المواطنين في رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

نفط ميسان يعود لسكة الانتصارات بالفوز على القاسم

اخر الاخبار

انتحار ممثلة هندية أثناء تصوير مسلسل

اخر الاخبار

الملك تشارلز “يطرد” أخيه من قصر باكنغهام

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأمن منظومة متكاملة!

اخبار العراق

فتح مكتب لشؤون المواطنين في رئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

انتحار ممثلة هندية أثناء تصوير مسلسل

اخر الاخبار

النجم الفرنسي ماتويدي يعلن اعتزاله كرة القدم

اخر الاخبار

الملك تشارلز “يطرد” أخيه من قصر باكنغهام

اخر الاخبار

احتجاجات الجالية الكردية في باريس تنتهي بالصدام مع الشرطة

اخبار الاردن

فوز سناء الشّعلان بجائزة ابن بطوطة لأدب الرّحلة عن (الطّريق إلى كرشنا)

اخبار الاردن

فوز سناء الشّعلان بجائزة ابن بطوطة لأدب الرّحلة عن (الطّريق إلى كرشنا)

اخبار العراق

استئصال 124كيس مائي من مريضة خمسينية في ميسان

اخبار العراق

القبض على مخالفين باكستانين في ميسان

اخبار العراق

نائب يقدم طعن للاتحادية عن تخويل المحافظين صرف 11 تريليون دينار

اخبار العراق

مؤتمر بغداد “٢”: مالذي جناه” السوداني”..ومالذي حصل لإيران في المؤتمر ؟

اخبار العراق

الاستثمارات الأجنبية…العراق نموذجا!

اخبار العراق

هل سيعود عام ٢٠٠٦ في العراق؟ وماذا نعمل لأجهاضهِ؟

اخبار العراق

استبيان (المستقلة): اغلبية المشاركين غير متفائلين بالحكومة

اخر الاخبار

كيف يمكن لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعبئة الاستثمارات لتحسين أداء كرة القدم؟

اخبار العراق

بمناسبة نهاية 2022.. بلاسخارت توجه رسالة للعراقيين :