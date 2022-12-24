النجم الفرنسي ماتويدي يعلن اعتزاله كرة القدم

المستقلة/- أعلن الدولي الفرنسي بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس السابق اعتزاله كرة القدم بعمر 35 عاما، بعد مسيرة رائعة شهدت تتويجه بكأس العالم 2018 مع الديوك.

وكان ماتويدي قد وقع مؤخرًا مع إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 31 كانون الاول/ديسمبر وقرر أن هذا هو الوقت المناسب لتعليق حذائه إلى الأبد.

وكتب اللاعب الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‘تويتر’: ‘لقد أحببت كرة القدم كثيرًا، كرة القدم أعطتني الكثير ولكن قد حان الوقت للتوقف، لقد حققت حلم طفولتي، وحلمي كرجل بصعوبة بالغة ولكن بكل فخر.. شكرًا’.

وبدأ ماتويدي مسيرته الكروية مع كريتيل-لوسيتانوس وتروا وسانت إتيان قبل أن يلعب في باريس سان جيرمان من 2011 إلى 2017 ثم لعب ليوفنتوس لمدة ثلاث سنوات قبل أن يختتم مشواره في ميامي.

وقدم الفرنسي 133 مباراة بقميص اليوفي، وسجل ثمانية أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر.