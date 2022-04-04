النجم الفرنسي كيليان مبابي لم يتخذ قراراً في شأن مستقبله

المستقلة /- أثار النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، الشكوك بشأن مستقبله بعد نهاية لقاء فريقه أمام لوريان في الدوري الفرنسي، مساء الأحد، مؤكدا أن هناك عناصر جديدة تدفعه للتفكير جيدا قبل اتخاذ قرار نهائي.

وتألق كيليان مبابي، حيث سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة ليساهم في كل أهداف فريقه في المباراة، وصنع هدفين للبرازيلي نيمار وهدفا للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال النجم الفرنسي بعد اللقاء للصحفيين: ”لم أتخذ أي قرار، لكن هناك عناصر جديدة. ما هي؟ عناصر جديدة (يضحك) أنا هادئ، أحاول اتخاذ القرار الأفضل مع المقربين لي“.

ولم يستبعد النجم الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان على الرغم من رفضه عدة عروض سابقة من إدارة الفريق وبراتب خيالي، لكنه ظل صامدا للضغوط ويرفض كل العروض.

وأردف: ”لو كنت اتخذت قراري لكنت قلت ذلك، لست مضطرًا للرد على أي شخص، لو كنت قد اتخذت القرار لكنت تحملت المسؤولية، بالمناسبة الأشياء الجيدة والسيئة كنت دائمًا أتحملها، لا داعي للاختباء، أنا لم أقتل أحدًا، أريد فقط أن أتخذ أفضل قرار ممكن“.

وشدد: ”مستقبلي؟ لقد قدمت بالفعل الكثير من المعلومات، إذا كان البقاء في باريس سان جيرمان ممكنًا؟ نعم بالطبع“.

وأشار: ”أنا في لحظة رائعة، ألعب في فريق جيد للغاية، وسعداء بالفوز على لوريان، لأنه خطوة نحو استعادة لقب الدوري، والتتويج به للمرة العاشرة“.

واستطرد: ”يجب أن ننهي مشوارنا هذا الموسم بأداء جيد، علينا أن نحترم أنفسنا، إنه أمر مهم، لأننا نتدرب كل يوم، نرى بعضنا البعض أكثر من عائلاتنا، لذلك من المهم أن تحترم ما تفعله تقديرا لجماهيرنا وعائلاتنا“.

واختتم: ”لدينا فرصة لطرق أبواب التاريخ، فالحصول على 10 ألقاب دوري، إنجاز لن يتحقق يوميا لناد شاب مثل سان جيرمان، حتى إذا كان حاليا ناديا كبيرا بالفعل“.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن التصريحات الجديدة لمبابي لا تسبب قلقا لإدارة ريال مدريد الهادئة، التي تراقب الوضع، وبحسب الصحيفة فمن المستبعد أن يقوم النجم الفرنسي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

ومع بقاء 3 أشهر على نهاية عقده وصموده لمدة شهرين لضغوط الإدارة والجماهير ترى الصحيفة أن النجم الفرنسي من الصعب أن يجدد عقده وستكون مفاجأة كبيرة لو غير رأيه.

وقال الصحفي الإسباني، إيدو أغيري، أن على ريال مدريد أن يخاف بعد التصريح الأخير لكيليان مبابي لكونه يفتح الباب لبقائه في باريس، وقال في برنامج El Chiringuito: ”ريال مدريد يجب أن يشعر بالخوف، كيليان مبابي اتخذ خطوة للوراء“.

وتضغط إدارة باريس سان جيرمان وجماهير الفريق بقوة على مبابي للبقاء وتجديد عقده بكل الطرق من بينها تقديم راتب مالي خيالي ووعود ببناء المشروع المستقبلي حوله ومنحه شارة القيادة في الفريق الموسم المقبل.

كما حاولت الإدارة الباريسية أن تقنع اللاعب بالبقاء عبر تجديد عقده لمدة موسمين فقط مع تركه يرحل صيف 2023، وكل المحاولات القطرية تهدف لمشاركة مبابي في كأس العالم بقطر نهاية العام الحالي وهو لاعب في باريس سان جيرمان.