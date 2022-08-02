النجم العالمي كيندريك لامار يحيي حفلة السبت من حفلات مهرجان ياسلام

المستقلة/- تزامنًا مع وصول موسم الفورمولا1 إلى نقطة المنتصف، كشفت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة فلاش للترفيه عن اسم ثاني من كبار نجوم الموسيقى العالميين الذين يحيون حفلات مهرجان يسلام لما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022 يوم السبت 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويحيي أسطورة موسيقى الهيب هوب العالمي وعضو “توب داوغ إنترتيانمينت” كيندريك لامار حفلة يوم السبت التي تقام في الاتحاد بارك على جزيرة ياس، لينضم إلى قائمة حافلة بكبار نجوم الموسيقى العالميين الذين يمتعون زوار نسخة هذا العام من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.

وحقق الفنان العالمي الذي حازت إصداراته الغنائية التصنيف البلاتني عدة مرات نجاحًا عالميً، ونالت ألبوماته الغنائية إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، وتحول النجم إلى ظاهرة ثقافية منذ أول إصداراته الذي يحمل عنوان “جود كيد، ماد سيتي” والذي تم طرحه في عام 2012، وأحرز لامار خلال مسيرته الموسيقية 14 جائزة جرامي، كما أحرز ألبومه الغنائي “دام”، والذي أصدره عام 2017 جائزة بوليتزر، ليصبح لامار بذلك أول موسيقي يفوز بهذه الجائزة المرموقة عن إصدار موسيقي لا ينتمي إلى نمط الموسيقى الكلاسيكية أو موسيقى الجاز. وفي شهر مايو من هذا العام أصدر لامار أحدث ألبوماته الغنائية والذي يحمل اسمل “مورال آند ذا بيج ستيبرز” لينال إعجاب النقاد فور طرحه.

وينضم كيندريك لامار إلى فرقة سويديش هاوس مافيا لإحياء حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق لهذا العام، والتي تعتلي منصة مسرح الاتحاد بارك مساء الجمعة 18 نوفمبر لتمتع جمهور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي بمجموعة من أجمل ألحانها، ومن المنظر إعلان أسماء النجوم اللذين يحيون الحفلتين المتبقيتين على جدول مهرجان ياسلام لحفلات ما بعد السباق لهذا الموسم الذي يعد بتجربة تتخطى الواقع.

ويعد دخول حفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى حصريًا بحاملي تذاكر الفورمولا1، كما يمكن للزوار الارتقاء بتجربة عطلة أسبوع السباق بترقية تذاكر الحفلات إلى الدائرة الذهبية التي تتميز بقربها من منصة المسرح وتتيح لهم الاستمتاع بالعروض الغنائية والموسيقية من المنطقة الأمامية في الاتحاد بارك.

وبهذه المناسبة، علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: “يسعدنا الإعلان عن انضمام نجم الموسيقى العالمي كيندريك لامار إلى عقد نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم، ليمتع أكبر جمهور سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي على الإطلاق. بدأت ملامح التجربة المميزة لعطلة أسبوع السباق في أبوظبي تتشكل سواء على مسار السباق أو في باقات الضيافة والتجارب الترفيهية، ومع تبقي اسمين لم يعلن عنهما بعد على قائمة نجوم كبار الموسيقى العالميين لهذا العام، فإننا واثقون من تقديم تجربة عطلة أسبوع سباق لا تنسى حافلة بتشويق السباقات والفعاليات الترفيهية في النسخة 14 من سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي”.