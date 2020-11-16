النجف تستعد لبناء 140 مدرسة ضمن تخصيصات القرض الصيني

المستقلة/ – وظفت وزارة التربية بدلاء احتياط بدل المتعينين لعام 2018 ممن لم يباشروا الدوام بمدارسهم.

في غضون ذلك اعلنت محافظة النجف الاشرف انها تستعد لبناء 140 بناية مدرسية ضمن تخصيصات القرض الصيني.

وقال مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة: ان المتعينين سيكونون تحت التجربة لمدة سنة من اجل تعيينهم كخدمة فعلية، مشيرا الى ان الاجراء يهدف الى سد النقص الحاصل بالملاكات التربوية في المدارس وضمن اهم الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد (2020 ــ 2021).

وتابع ان المتعينين الجدد هم من الحراس وموظفي الخدمة والمعلمين الجامعيين، منوها في السياق نفسه بانه سيتم تعيينهم ضمن مدارس القرى والارياف اضافة الى المناطق النائية التابعة لمديريته.

وفي سياق اخر، افاد الكلابي بانه تم التنسيق مع منظمة اليونيسيف الدولية لاقامة ورشة تدريبية بمشاركة مدراء المدارس واولياء الامور، لتطبيق مشروع (العودة الى التعليم)، منوها بانه تمت مناقشة اهم الاستعدادات الخاصة بعودة التلاميذ والطلبة للمدارس في ظل جائحة كورونا.

الى ذلك اعلنت محافظة النجف الاشرف انها تستعد لبناء 140 بناية مدرسية ضمن تخصيصات القرض الصيني.

افاد بذلك محافظ النجف لؤي الياسري في حديث خاص لـ”الصباح”، عقب تفقده مراحل بناء بنايتين مدرسيتين في حي العسكري شمال المحافظة، مبينا ان المحافظة تعمل على استكمال مشاريع الابنية المدرسية المتوقفة فيها منذ العام 2014 وحتى العام 2019 ضمن موازنة تنمية الاقاليم.

واكد الياسري ان الحكومة المحلية تسعى لزيادة عدد الابنية المدرسية في الأحياء المكتظة بالسكان، بسبب الحاجة الماسة لها كون ابنيتها المدرسية تعاني من ازدواج الدوام، مقدرا حاجة محافظة النجف الاشرف إلى أكثر من 300 بناية مدرسية لسد النقص الذي تعاني منه.