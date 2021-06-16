النجار : مشروع الرفيل سيكون عاصمة ادارية جديدة موازية لمثيلاتها في دول الجوار

المستقلة/- قالت رئيسة الهيئة العامة للاستثمار، سهى النجار، إن مشروع مدينة “الرفيل” الذي حصلت موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 106 آلاف دونم له ضمن الرقعة المحيطة بمطار بغداد الدولي كعاصمة ادارية جديدة ساندة وموازية لمثيلاتها في دول الجوار إن المشروع سينفذ على اربع مراحل، تتضمن المرحلة الاولى انشاء مجمعات سكنية تعليمية وطبية وتجارية وخدمية وترفيهية، وبما يتناسب مع التصاميم المقترحة من قبل الشركة الاميركية(CH2M Hil) وعرضها كفرص استثمارية مع اعداد مخططات تفصيلية لكل فرصة تتضمن نوع وطبيعة المشروع ومساحته واستخداماته مع مراعاة توفير خدمات البنى التحتية والمحددات البيئية وفق تصاميم ومعايير الجهات القطاعية المختصة.

واضافت النجار ان الموافقات جاءت وفق مواد بالقانون يمكن توظيفها وفق المادة 4 / سادسا من قانون الاستثمار رقم 12 لسنة 2006 المعدل والتي خولت الهيئة الوطنية للاستثمار وضع ستراتيجية عامة للاستثمار في العراق وايضا المادة 7 / ب من قانون الاستثمار نفسه والتي تخول الهيئة الإعلان عن هذه الفرص كفرص استثمارية ووضع خارطة للفرص الاستثمارية أو الافضل نكتفي بصلاحية الاعلان عنها كفرص استثمارية كي لا نتوسع بالمواد القانونية اكثر، مبينة ان المشروع سيلقي بآثاره الايجابية على الاقتصاد العراقي بشكل واضح خصوصا بما يتعلق بالحاجة الملحة والمتزايدة للسكن، متوقعة ان يلبي المشروع حاجة نحو مليون نسمة من الوحدات السكنية، كذلك يسهم بتوفير فرص عمل بما يزيد عن 100ألف فرصة عمل.

ولفتت الى ان الهيئة وضعت ضوابط صارمة لتشغيل العمالة الاجنبية وتم حصرها بالعمالة المتخصصة فقط وبشكل يمنع المنافسة مع الايدي العاملة المحلية.

ونوهت النجار بان الهيئة بصدد طرح عشر الى 12 فرصة استثمارية جديدة تتعلق بمشاريع متكاملة سكنية ومرافق اجتماعية وخدمية، مشيرة الى أن فرص المشاريع ستطرح عبر لجنة الاحالة المكونة من هيئات ومؤسسات حكومية ساندة وسيتم الاعلان عنها، وسيراعى فيها كل شروط الشفافية والمنافسة بين المتقدمين لتلك الفرص الاستثمارية وستمنح تلك المشاريع بمخططاتها ومحرماتها ومحدداتها البيئية، أي ان تكون المشاريع المطروحة صديقة للبيئة.