النجار تشيد بنجاح كربلاء في مجال الاستثمار

المستقلة / علي النصر الله / .. أكدت رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية الدكتورة سهى النجار، إن “كربلاء المقدسة تعد من المحافظات التي نجحت في العديد من الجوانب سواء في البناء والاعمار وقد نجحت أيضا في مجال الاستثمار “.

وقالت النجار عند زيارتها كربلاء ووضع حجر الاساس لمشروع بناء مصنع الكوثر لإعادة تدوير الورق ، إن “هذا النجاح جاء نتيجة التعاون الكبير بين الحكومة المحلية والهيئة الوطنية والدوائر والمؤسسات الحكومية والتعاون الكبير مع المستثمرين من دون وضع عراقيل أمامهم “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب الافتتاح اليوم الاثنين ، إن “المحافظة داعمة لكافة المستثمرين من كل الاساليب كالابتزاز وتأخير الإجراءات ، بالمقابل توفير كافة الحمايات الامنية لهم “.

وشدد الخطابي على ” الادوات التي يجب أن يتمتع بها المستثمر، أن تكون كفيلة في انجاح مشروعه وأن يكون منتوجه مطابق ومنافس للمنتجات العالمية “.

واشار الى إن ” كربلاء ستشهد العديد من المشاريع في الوقت القريب على جميع القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والصحية والترفيهية ، وجميع هذه المشاريع سيكون لها اثر كبير على المحافظة في مجال تطوير الجانب العمراني ، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة “.