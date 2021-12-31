النائب مصطفى سند: الدوائر التي أكملت إجراءاتها الإدارية شُملت بقرار تثبيت العقود

المستقلة/- اعلن النائب مصطفى سند عن موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت الموظفين العقود في بعض الدوائر الحكومية ممن اكملوا خمس سنوات او اكثر وانهت دوائرهم جميع الإجراءات الإدارية والموافقات الرسمية’ .

وقال سند ان ’مجلس الوزراء صوت في جلسته الاعتيادية  التي عُقدت الخميس على تثبيت الموظفين العقود العاملين في بعض الوزارات والمحافظات ممن اكملوا خمس سنوات واستحصلت دوائرهم موافقة وزارة المالية’، لافتا الى ان ’هذا القرار جاء مستندا لأحكام المادة (61) من قانون الموازنة لعام 2021’ .

وأشار ان “الجهات التي أكملت إجراءاتها الإدارية وشُملت بهذا القرار هي وزارتي المالية والهجرة والمهجرين ، إضافة الى محافظات البصرة والمثنى وذي قار والنجف وبعض التشكيلات الحكومية الأخرى”.

ولفت سند الى ان “جهوداً شخصية ومتابعة مستمرة مع بعض المسؤولين الآخرين اثمرت عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في اللحظات الأخيرة على إضافة عقود موظفي ديوان محافظة البصرة والبالغ عددهم (1600) موظفا لقرار التثبيت فضلا عن موظفين في تشكيلات حكومية أخرى”.

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