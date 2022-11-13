النائب السائق : السوداني لم يضع سقفا زمنيا لعمر حكومه حيث ستستمر لغاية 2025

المستقلة/- اكد النائب السابق جاسم محمد جعفر، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يضع سقفا زمنيا لعمر حكومته حيث ستستمر لغاية 2025، مشيرا الى عدم تحديد أي تاريخ لاجراء الانتخابات المبكرة، بل تم تحديد وقت للانتخابات المحلية.

وقال جعفر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يحدد عمر حكومته بل وضع سقفا زمنيا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر تشرين الأول من العام المقبل”.

وأضاف ان “الحكومة وفي حال تمكنها من تحقيق النجاح في البرنامج الحكومي بحيث تقدم الخدمات وتقضي على الفساد وتوجد حالة من الامن والاستقرار فأنها ستستمر للربع الأخير من عام 2025”.

وبين ان “الحكومة مستمرة بعيدا عن تحديد سقف زمني لاجراء أي انتخابات مبكرة، حيث ان الحديث جرى عن الانتخابات المحلية من اجل عودة مجالس المحافظات، في وقت وضعت فيه الحكومة مدة 100 يوم من اجل اجراء تقييم على أداء الوزراء ومدى تحقيق النجاح في تحقيق البرنامج الحكومي وبخلافه فأن السوداني سيتخذ القرارات المناسبة مع الوزارات المقصرة”.