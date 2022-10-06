النائب: الدولة الهشة و الفاشلة هي التي انشغلت بمصالحها دون النظر لخدمة الشعب

النائب: الدولة الهشة و الفاشلة هي التي انشغلت بمصالحها دون النظر لخدمة الشعب

المستقلة/- راى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ان الدولة الهشة و الفاشلة هي التي انشغلت بمصالحها دون النظر لخدمة الشعب .

وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم :” اننا نستنكر وبشدة عمل رئيس حكومة تصريف الاعمال باحالة رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا الفريق الركن سعد مزهر العلاق إلى التحقيق والذي يعد انتهاكا صارخا لمبادئ الديمقراطية لاسيما وان /العلاق/ وصف الدولة الهشة التي تنتكس عاجلا وصفا كان يفترض بالحكومة أن تقف عنده ، وتحاول أن تراجع الخطوط العريضة لبناء دولة قوية لاسيما وان من نبه على ذلك أو حرك المياه الراكدة هو رجل قائد وله مواقفه المشرفة الوطنية”.

واضاف :” ان سياسة تكميم الافواه تتعارض مع اسس حرية التعبير التي ننادي بها جميعا وهي لا تسهم في بناء دولة قوية يتمتع مواطنوها بالاحترام”.

وتابع :” اننا نرفض وبشدة أن يعامل رجالات الدولة وقادة القوات المسلحة بهذا الأسلوب المستفز لا سيما ونحن نمر بانعطافة تأريخية من عمر الدولة العراقية، فان وقوفنا مع الفريق الركن سعد مزهر العلاق إنما هو نابع عن حرص وطني واخلاقي و صوتُ حقٍ ضد باطلٍ تمادى”.