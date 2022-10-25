النائب الخفاجي يسلم هيأة النزاهة ملفات فساد بمجمع سكني في كربلاء

النائب الخفاجي في هيئة النزاهة

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن النائب محمد جاسم الخفاجي، مساء الاثنين، عن تسليم ملف فساد في أحد المجمعات السكنية في محافظة كربلاء وملفات أخرى الى هيئة النزاهة والادعاء العام .

وقال الخفاجي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ضمن “عملنا الرقابي والجولات الميدانية على المشاريع ومنها المجمعات السكنية في كربلاء  منعنا من قبل الكادر الإداري  بعدم وجود مهندسين للتوضيح “.

وأوضح إن “المنع  والاصرار بعدم دخول المجمع السكني دون ذكر اسمه ، اثار الريبة والشك لأمور مخالفة قانونية “.

وأضاف  تم “الاتصال بالأمن الوطني وتقديم إخبار بوجود وضع قد يكون غير أصولي داخل المجمع “.

وتابع إن “الامن الوطني أرسل مفرزة حيث لديهم استمارات خاصة بمتابعة هذه القضايا من تصاريح للعاملين ووجود ممنوعات او مخالفات وغيرها “.

وأكد  إن “الكادر الإداري في المجمع هدد عضو مجلس النواب ، ومفرزة الأمن الوطني بكلام غير مسؤول  وحجة دخولنا الى الموقع دون كتاب رسمي “.

واشار الى إن “اتصالا هاتفيا مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي بخصوص الموضوع الذي بدوره رفض وبشدة التصرف اللامسؤول مع ضرورة أخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم “.

وخلص القول إن ” ما وجدناه في الموقع كان سوء تنفيذ للبيوت،  واستخفافا بأرواح واموال الناس “.

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