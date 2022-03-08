النائب : الحكومة الكاظمي متمردة على قرارات القضاء .. ماهي الاسباب

المستقلة /- حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد رحيم، من تمرد الحكومة على قرارات القضاء خصوصا مايتعلق بقرار المحكمة إزاء لجنة أبو رغيف.

وقال رحيم في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الحكومة متمردة على قرارات القضاء، اذ لاتوجد مؤسسة في العراق اكثر أهمية من المؤسسة القضائية، اذ ينبغي على كل السلطات الخضوع للجهات القضائية”.

وأضاف ان “رئيس الوزراء هو من كان وراء تشكيل لجنة أبو رغيف، وهو الذي يحاول ان يسوف قرار المحكمة الاتحادية، لذا يتوجب على رئيس حكومة تصريف الاعمال تطبيق قرار القضاء وعدم تسويفه”.

وبين ان “رئيس الوزراء وفي حال تمرده على القرارات القضائية فكيف بالاخرين، وبالتالي فأن تشكيل هذه اللجنة مخالف للقانون، خصوصا انها ارتكبت الكثير من الخروق، والقضاء أوضح وبين موقفه منها، وعلى الحكومة تطبيق القرار والقاء القبض على الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض ليكون القرار بيد القضاء بشأن أبو رغيف وغيره من القائمين على هذه اللجنة”.