النائبة لبنى رحيم تؤكد عدم مشاركتها بالانتخابات المقبلة

المستقلة/- اكدت عضو مجلس النواب العراقي النائبة لبنى رحيم كريم حسم قرار عدم المشاركة بالترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة ، واتخاذ قرار بالوقوف مع المرشحين الشباب ، ودعم مطالب الاحتجاجات الشعبية السلمية .

واوضحت رحيم انها لم ترشح على الإطلاق ولَم تقدم كمرشحة لانتخابات تشرين ٢٠٢١ ، وان عملها لدورتين برلمانيتين تركز في لجنة الخدمات والاعمال من اجل تقديم الممكن لما يحتاجه المواطن والمحافظات .

وأشارت الى ان الدور القادم للشباب الصاعد من اجل استثمار الطاقات والدماء الجديدة وكونهم الأقرب لمطالب احتجاجات تشرين ، وموقفنا دعم المرشحين والمرشحات من الاعمار التي سيختارها شباب العراق بل ستكون أصواتنا الانتخابية لهم .