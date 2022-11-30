نائبة: عدم اتفاق الحزبين الكرديين على وزارتي الاسكان والبيئة لغاية الان

المستقلة/- اكدت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجوى حميد عدم اتفاق الحزبين الكرديين ( الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني ) على وزارتي الاسكان والبيئة لغاية الان.

وقالت في تصريح صحفي تابعته المستقلة  :” ان مباحثات متقدمة تجري حاليا لحسم امر تولي الوزارتين سواء كانت لحزب واحد او مناصفة ، مع اسماء المرشحين ، لافتة الى عزم الاكراد حسم هذا الملف سريعا.

وبشان اتفاق ائتلاف ادارة الدولة على تمرير للقوانين المهمة المتعلقة بالمادة ١٤٠ والنفط والغاز ورواتب البيشمركة والموظفين في الاقليم اوضحت حميد ان الحكومة سحبت تلك القوانين من مجلس النواب لدراستها من جديد من قبل الخبراء لانضاجها ثم ارسالها مجددا الى مجلس النواب لاقرارها.

واشارت الى عدم وجود توقيتات موضوعة من قبل الكتل السياسية لاقرار القوانين مؤكدة ان الحكومة الحالية تسير بنهج جيد لغاية الان والجميع يدعمها.

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