النائبة تستبعد حدوث تصادم بين الاطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة

المستقلة /- استبعدت النائبة السابقة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، حدوث تصادم بين الأطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة او الكتلة الأكبر وكذلك جلسة البرلمان الأولى، لافتة الى ان الشعب لاينظر الى طبيعة الوضع السياسي بقدر مايبحث عن حكومة تلبي طموحاته ورغباته.

وقالت جودت في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، ان “الوضع السياسي وعلى الرغم مما حصل في جلسة البرلمان والذي جاء تكراراً لسيناريو حدث في جلسات سابقة، الا انه لن يذهب باتجاه التصادم بين الكتل السياسية ومن المرجح ان تحدث ترضية بين مختلف الأطراف للمضي بالعملية السياسية”.

وأضافت ان “معظم الدول تعمل من اجل خدمة مصالحها سواء في داخل العراق او خارجه، وهو ماينبغي ان تدركه الأطراف السياسية من خلال العمل على خدمة البلد بعيدا عن أي مؤثرات او تدخلات خارجية”.

وأشارت جودت الى ان “المواطن لم يعد ينظر للوضع السياسي وما يحصل فيه بقدر ما يطمح له بوجود حكومة تقدم له الخدمات وتقضي على البطالة وتنعش الوضع الاقتصادي وتحقق سيادة البلد”.