الميالي ينتقد الحكومة المركزية في تحديد نسب الزائرين الأجانب والعرب لكربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أنتقد نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، اليوم الخميس ، قرار الحكومة المركزية في إجراءات تحديد نسب الزائرين الاجانب والعرب والدول الاسلامية لإحياء مراسيم شعائر زيارة الاربعينية أنه قرار مجحف .

وقال الميالي في تصريح لــــــ ( المستقلة ) إن “هذا القرار في تقليص عدد الزائرين الوافدين لمحافظة كربلاء لأداء الزيارة الأربعينية الخالدة هو مؤامرة تضاف الى حرمان المحافظة من حقوقها المشروعة منها ، الموازنة ، والزائر دولار ، والتعداد السكاني “.

وأشار الى إن “كل دول العالم تجتهد لإقامة مباريات مختلفة ، وعقد مهرجانات متنوعة ، وتقوم بتسهيل دخول زائريها من أجل التعرف على تراثها وثقافتها ، والاطلاع على مناطقها الدينية والأثرية ، ولكن نرى العكس في التعامل مع المحافظة “.