الميالي يتهم الثقافة بعدم امتلاك رؤية للنهوض بالمواقع الاثرية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اتهمت محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، وزارة الثقافة والسياحة والآثار بعدم امتلاكها رؤية حقيقية للنهوض بالمواقع الاثرية في المحافظة .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تمتلك معالم اثرية وسياحية وممكن أن تكون جاذبة للسياح ، لكن نحمل وزارة الثقافة والسياحة والآثار بعدم امتلاكها رؤية حقيقية للنهوض بتلك المواقع التي تتفاخر بمثلها البلدان الأخرى “.