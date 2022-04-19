المياحي : وجود انفراج سياسي بعد عيد الفطر والدعوات لحل البرلمان غير موجودة

المستقلة /- رجح النائب عن الإطار التنسيقي عبد الأمير المياحي، وجود انفراج سياسي بعد عيد الفطر.

وقـال المياحي في تصريح صحفي تابعته المستقلة: إن “الحوارات السياسية لا بـد مـن أن تعود وســط مــبــادرات عديدة أطلقها الإطـار لحل الوضع الحالي”، مؤكداً أن “الدعوات لحل البرلمان غير موجودة، أي لا يوجد أي توجه لحل مجلس النواب”.

وأضاف أنه “لا يجب أن نبقى في حالة الانسداد السياسي لأن المواطن لا يتحمل تعطل عمل البرلمان وسط حكومة تسيير أعمال وبالتالي فنحن نحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات بغية المضي باقتراح مشاريع القوانين للبرلمان حتى يتم إقرارها خدمة للناس”.

وأكــد المـيـاحـي أن “الـبـرلمـان يـريـد المضي بالقوانين التي تخدم المواطنين منها قانون الموازنة لهذا العام وعليه نريد انفراجاً لتشكيل الحكومة حتى نمضي بتمشية احتياج المجتمع”، مبينا “نتوقع انفراجاً سياسياً بعد عيد الفطر”.

DXN GEMpyuri

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