المياحي : زعامات سياسية ومسؤولين هربوا الأموال إلى خارج العراق

المستقلة /- قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب “عبد الأمير المياحي” إن “ 90% من الأموال المهربة خارج العراق، تمت عن طريق زعامات سياسية ومسؤولين.

وأضاف أن “اللجنة توصلت إلى حقيقة مفادها بأن 75% من واردات العراق غير النفطية تذهب خلسة الى جيوب الفاسدين”، مشيراً إلى أن “أغلب تلك الأموال تهرب إلى خارج العراق”.

وأوضح المياحي أن “اللجنة توصلت إلى ما يقرب 90% من تلك الأموال والبلدان الموجودة فيها وأسماء الشخصيات التي هربتها”، لافتا إلى أن “أغلب تلك الشخصيات التي هربت الأموال ووضعتها ببنوك دولية هم جهات رفيعة المستوى وبمناصب عليا وزعامات سياسية”.