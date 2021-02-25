المياحي : زعامات سياسية ومسؤولين هربوا الأموال إلى خارج العراق
المستقلة /- قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب “عبد الأمير المياحي” إن “ 90% من الأموال المهربة خارج العراق، تمت عن طريق زعامات سياسية ومسؤولين.
وأضاف أن “اللجنة توصلت إلى حقيقة مفادها بأن 75% من واردات العراق غير النفطية تذهب خلسة الى جيوب الفاسدين”، مشيراً إلى أن “أغلب تلك الأموال تهرب إلى خارج العراق”.
وأوضح المياحي أن “اللجنة توصلت إلى ما يقرب 90% من تلك الأموال والبلدان الموجودة فيها وأسماء الشخصيات التي هربتها”، لافتا إلى أن “أغلب تلك الشخصيات التي هربت الأموال ووضعتها ببنوك دولية هم جهات رفيعة المستوى وبمناصب عليا وزعامات سياسية”.
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