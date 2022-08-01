الموقف المروري الخاص بحركة السير والقطوعات في بغداد

المستقلة / أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، الموقف الرسمي بحركة السير والقطوعات في بغداد.

وذكر بيان للمديرية، أن “دوريات ومفارز المديرية باشرت بإشراف مباشر من مدير المرور العام بتنظيم حركة السير والمرور في الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسة كافة”.

وأوضح، أن “حركة السير والمرور بجانب الرصافة في جميع التقاطعات والساحات مسيطر عليها من المفارز، وهناك بعض الكثافة في تقاطع المعسكر (المعسكر باتجاه الزيوت) وكثافة مرورية نتيجة بعض القطوعات في بعض التقاطعات”، لافتاً الى أن “القطوعات في جانب الرصافة من ساحة قرطبة باتجاه جسر الجمهورية ذهاباً واياباً”.

وأشار الى أن “حركة السير والمرور في جانب الكرخ جيدة في جميع التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسة باستثناء المناطق القريبة من القطوعات الموجودة في الوقت الحاضر”.

وأضاف، أن القطوعات في جانب الكرخ تتضمن:

1- قطع من تقاطع الخارجية باتجاه الخرطوم.

2- قطع تقاطع السنك باتجاه تقاطع الشواف ذهاباً واياباً.

3- قطع أسفل جسر الكندي باتجاه الخرطوم.

4- نفق الزيتون باتجاه تقاطع الخرطوم مغلق ذهاباً واياباً.