الموسوي : هناك مؤامرة واستهداف للمحافظات “الشيعية” اقتصاديا وسياحيا

المستقلة / علي النصر الله / .. قال عضو تحالف الفتح حامد الموسوي ، هناك مؤامرة واستهداف للمحافظات “الشيعية” لاسيما كربلاء والنجف الاشرف اقتصاديا وسياحيا “.

واوضح الموسوي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) مساء الثلاثاء ، إن “الاستهداف جاء من خلال اغلاق الحدود ومنع السياح والزائرين من الدخول للزيارات والاماكن المقدسة وتسهيل دخولهم عبر اقليم كردستان “،

وأشار الى إن “الحكومة المركزية تسمح بالسياحة في كردستان والحبانية ، وتمنعها في الأماكن الدينية “.

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